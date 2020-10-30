شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى: الادعاء بعدم مشروعية الاحتفال بالمولد النبوى إساءة أدب مع رسول الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إنه من يقول بأن الاحتفال بالمولد النبوى غير مشروع تجنى وإساءة أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أن الاحتفال بالمولد النبوى يعطينا درسا فى التعلق والمحبة له صلى الله عليه وسلم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى حمدى رزق، أن ليلة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم من أشرف الليالى، فرسول الله بلغ الكمال فى كل صفاته البشرية، وفى ليلة مولده استضاء الكون بنوره صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى اختص الرسول صلى الله عليه وسلم بمنن وعطايا.

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وأكد مفتى الديار المصرية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان محبا للكون كله، موضحا أن رسول الله بشر ولكنه ليس كسائر البشر.

وذكر أن العلماء أحصوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مئات المعجزات وتبقى معجزته الخالدة هى القرآن الكريم، وجدير بنا أن نشكر الله ليل نهار على أن أرسل إلينا رسول الله، فيوم مجئ رسول الله إلى الدنيا نعمة كبرى تستحق الشكر عليها.

وتابع: "الرسول احتفل بيوم مولده وصامه وقال: "ذاك يوم ولدت فيه"، مردفاً: "بالنظر الأولى أن كل ما أحدثه الناس عد رسول الله هو بدعة وأن كل بدعة ضلالة، ولكن ما من عام إلا وخصص، وتقى الدين السبكى كتب كتابا عن حكم كل وما عليه تدل، فكل خصص، بأن رسول الله قال فى حديث شريف: من سن سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها، وعندما تقرأ هذه النصوص وتجمع بينها تخرج بأن الذى هو ضلالة هو تلك البدعة التى تأتى على أحكام الإسلام بالإبطال".