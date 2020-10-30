مصرع شخص وإصابة ٣ آخرين في حادث أعلى الدائري الأوسطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي شخص مصرعه، وأصيب ٣ أخرون، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم بالطريق الدائري الأوسطي. تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود حالة وفاة ومصابين جنوب محافظة الجيزة. Advertisements وكشفت المعاينة الأولية اصطدام سيارة ملاكي سوداء اللون بدراجة نارية، ما أسفر عن مصرع قائد الدراجة. إصابة مرافقيه وسائق الملاكي. وأظهرت صور آثار الحادث، إذ تحولت الدراجة إلى قطعة خردة وتهشم الجزء الأمامي للسيارة. وجرى نقل الجثة والمصابين لأقرب مستشفى، وتجنيب حطام الحادث نهر الطريق، وتسيير حركة السيارات لطبيعتها.

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