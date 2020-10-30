محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط جرائم الغش التجارى. مأمورية داهمت مصنعا لتعبئة السكر التمويني بمحافظة القاهرة، أشارت التحريات إلى ضلوعه في الاستيلاء على السكر المدعم مستفيدا من فروق الأوزان. وتم ضبط 16٫24 طن سكر تموينى مُدعم معبأة داخل عبوات بها نقص فى الأوزان يتراوح ما بين 1,5 إلى 2 كيلو جرام فى الباكتة الواحدة زنة 20 كيلو جراما. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباحث التموين تكشف حيلة صاحب مصنع لتعبئة السكر المدعم في القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.