الداخلية تكشف حقيقة فيديو مشاجرة بالسلاح في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة فيديو متداول لمشاجرة بأسيوط استخدمت خلالها الأسلحة النارية. رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تحت عنوان (بلاغ للسيد وزير الداخلية والسيد مدير أمن أسيوط والسيد رئيس مباحث مركز أبنوب) لمشاجرة بين عائلتين بمنطقة بنى محمد محافظة أسيوط، يظهر فيه إطلاق أعيرة نارية بكثافة من أسلحة ثقيلة. Advertisements بالفحص تبين أن الفيديو المُشار إليه خاص بأحداث بإحدى الدول العربية وغير خاص بمشاجرة بين عائلتين بقرية بنى محمد بدائرة مركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط. وأن حقيقة الواقعة هى حدوث مشاجرة فجر اليوم الجمعة بين عائلتين بجزيرة القلعة التابعة للقرية المُشار إليها، بسبب خصومة ثأرية قام بعض أطرافها بإطلاق النيران فى الهواء. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع أطراف المشاجرة والأسلحة المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

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