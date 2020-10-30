نقيب المحامين يدين الحملة الممنهجة المسيئة للرسول

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أدان رجائي عطية نقيب المحامين، الحملة الممنهجة في الغرب وبخاصة فرنسا للإساءة إلى الرسول، داعيًا كافة الدول العربية والإسلامية، لاتخاذ موقف حازم وقوي إزاء هذه الإساءات.

وقال عطية في بيان له اليوم الجمعة: "أشجب وأدين بكل شدة الحملة الممنهجة في الغرب عامة، وفرنسا خاصة، للإساءة إلى الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتصريحات الرئيس الفرنسي المتجنية بزعم الحرية لدولة علمانية بينما لا تبيح الحرية ازدراء الأديان والمساس بالرسل والأنبياء".

ودعا عطية، كافة الدول العربية والإسلامية، حكومات وشعوب لاتخاذ موقف حازم وقوي إزاء هذه الإساءات، وثمن موقف مجلس حكماء المسلمين، وشيخ الأزهر، والأزهر الشريف، الذي ينتمي إلى مجمعه للبحوث الاسلامية، ويشرف بعضوية مجلس جامعة الأزهر.

وتابع: "أتواصل مع الإمام الأكبر واضعًا جهودي وزملائي المحامين ونقابتنا فى خدمة قضيتنا الكبرى التي دعا ومجلس حكماء المسلمين إلى رفعها".