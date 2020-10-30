متحدث الصحة: وصلنا رسالة للعالم أن مصر آمنة من خلال مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الوزارة كانت حريصة للغاية على تأمين ضيوف الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، معربا عن سعادته لنجاح الفعاليات والتي تُختم مساء اليوم الجمعة.

وأضاف مجاهد، في تصريحات لفضائية ON E، "الدولة نفذت خطة متكاملة لحماية المشاركين في مهرجان الجونة، وقدمنا خدمة مجانية للجميع، وأشكر باسم الوزارة القائمين على المهرجان، وفي المقدمة المهندس نجيب ساويرس، المهندس سميح ساويرس، والفنانة بشرى".

تابع: "تحدينا كورونا في هذا المهرجان، وأردنا أن نوصل رسالة أن مصر آمنة لكل الضيوف القادمين إليها من الخارج، وبالفعل أثبتنا أن مصر قد التحدي".

ويقام مساء اليوم الجمعة، حفل ختام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي انطلقت مساء يوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.