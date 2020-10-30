شكرا لقرائتكم خبر عن غرق طفل من الشرقية بشاطئ بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرض طفل من محافظة الشرقية للغرق في مياه البحر أمام شاطئ بورسعيد أثناء تنزهه مع أسرته التي جاءت إليها للتنزه، ويواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم في البحث عن الطفل الغريق.

تلقى اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، بلاغا من شرطة النجدة، يُفيد باستغاثة أب من محافظة الشرقية يُدعى مصطفى الحصري من غرق نجله «مازن»، 16 سنة، بمياه البحر المتوسط أمام شاطئ بورسعيد، بعد نزوله للاستحمام أثناء تواجده مع أسرته القادمة من محافظة الشرقية لقضاء يوم في بورسعيد.

وتم الدفع بمجموعات من شرطة الإنقاذ النهري ومازال البحث عن الطفل الغريق جاريًا، وسط نحيب الأب وانهياره.