شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنشر خريطة سقوط الأمطار المتوقعة من السبت حتى الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الجمعة خريطة تتضمن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى الخميس القادم وهي كالآتي : يوم السبت 31 أكتوبر 2020 : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الغربية للبلاد ( السلوم – مطروح – الإسكندرية ) .

أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ووسط و جنوب سيناء (حلايب – شلاتين – رأس بناس – كاترين .....).

أمطار خفيفة على مناطق من شمال و جنوب الصعيد (المنيا – أسيوط – بحيرة ناصر – أبو سمبل .....). يوم الأحد 01 نوفمبر 2020 : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة – القليوبية - الجيزة).

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة .....)

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد (السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد ).

أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ( حلايب – شلاتين – رأس بناس – القصير – مرسى علم – الغردقة – الزعفرانة – رأس غارب ).

أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على وسط وجنوب سيناء (كاترين – رأس سدر ....).

أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من شمال وجنوب الصعيد (الفيوم – المنيا – أسيوط – سوهاج – الأقصر ......). يوم الإثنين 02 نوفمبر 2020 : أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة – القليوبية - الجيزة).

أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري (بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة .....).

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء (السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش - ....... ).

أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ( حلايب – شلاتين – رأس بناس – القصير - .....).

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الزعفرانة – رأس غارب – الغردقة).

أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على وسط وجنوب سيناء ومدن القناة (السويس - كاترين – رأس سدر- ....). يوم الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش - ....... ).

أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة).

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ( حلايب – شلاتين ). يوم الأربعاء 04 نوفمبر 2020 : أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش - ....... ).

أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة ).

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ( حلايب – شلاتين ). يوم الخميس 05 نوفمبر 2020 : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش - ....... ).

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة - ......).

أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة . ملاحظة: Advertisements نشاط رياح مثيرة للأتربة على مناطق سقوط الأمطار الرعدية تقل معها الرؤية الأفقية . خريطة سقوط الامطار السبت 31اكتوبر إلي الخميس5 نوفمبر by Karima Hassan on Scribd الوضع في مصر

اصابات 107,209

تعافي 99,273

وفيات 6,247

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