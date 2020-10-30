شكرا لقرائتكم خبر عن من الجونة.. لميس الحديدي تعلّق على أحداث فرنسا: الفن لا ينفصل عن الأحداث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت الإعلامية لميس الحديدي على اختتام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي والذي جاء تحت شعار «سينما من أجل الانسانية».

قالت الحديدي في سهرة خاصة على قناة «ON» إنه من المهم جدًا القول إن الفن وصناعة السينما لاينفصلان أبدًا عن ما يحدث في العالم.

أضافت الإعلامية: على مدار يومين متتالين كنا نتابع تطورات الأحداث في فرنسا وهي جريمة إرهابية بكل المقاييس ومن هذا المكان نؤكد على خلفية ذلك، أن السينما والفن لاينفصلان عن هذه الأحداث لأن السينما يجب أن تكون صوت مختلف يدفع في إتجاه الحق والحرية وتقليل العنف وقمع الإرهاب وكل هذه رسائل مهمة للسينما، ولهذا نحن موجودين اليوم برسالة للانسانية بفن من أجل الإنسانية.

يذكر أن لميس الحديدي تقدم برنامج «كلمة أخيرة» ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة «ON».

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