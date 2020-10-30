صاحبة المركز الأول فى حفظ القرآن: نفسى أكون دكتورة أورام لأن والدى مات بالسرطان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الزهراء قنديل، الأولى عالميا فى حفظ القرآن الكريم وتجويد، أن القرآن الكريم يساعدها في تطوير اللغة العربية وإتقانها، مشيرة إلى أنها تستخدم المقامات الصوتية التى تعلمتها مع الدكتور طه عبد الوهاب، وهو أحد الأساتذة المتخصصين فى علم المقامات، وقالت: "أنا أتعلمت المقامات وإجادتها فى سنة تقريبا ودى أقل مدة ممكن الواحد يتعلم فيها علم المقامات".

وأضافت خلال مقابلة مع الإعلامى أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة dmc: "باعتبارى فى كلية طب جامعة الأزهر، نفسى أكون دكتورة أورام، لأنى بحب هذا المجال وأبحث فيه كثيرا، ولأن والدى توفى بمرض الكانسر، ونفسى أقدم حاجة لمصر من خلال العلم، عاوزة أعمل أبحاث علمية علشان أقدر أنقذ المصابين بالمرض ده".

وقالت: "أمى لها الفضل الأعظم بعد الله سبحانه وتعالى فى أى حاجة كويسة أنا وصلت لها، ووالدتى كانت دايما نفسها أن بنتها تكون حاجة كبيرة خصوصا في مجال القرآن الكريم".