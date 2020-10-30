شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع الربط بين مصر والسودان عبر القطار في نقاط.. الطول 609 كم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وقعت وزارتي النقل المصرية والسودانية الاسبوع الماضي على برتوكول تفاهم لدراسة ربط البلدين من خلال السكة الحديد.
الدراسات الأولية التي قام بها مسؤولي البلدين حددت مسارين لتنفيذ المشروع، في خطوة اولي استعدادا لطرحها على احد المكاتب الاستشارية العالمية لتنفيذ الدراسة التنفيذية.
المصري اليوم ترصد اهم ملامح الدراسة الأولية للمشروع وهي كالتالي :-
-سعة خط السكة السوداني 100 ملم
- سعة خط السكة الحديد المصرى 1435 ملم
المسار الاول 609كم:-
- من السودان يبدأ من مدينة أبوحمد شرق السودان، حتى الحدود المصرية 340 كم.
-من مدينة أسوان حتى الحدود مع السودان بطول 269 كيلو مترا.
المسار الثاني:-
-وادي حلفا السودانية- الحدود 80 كيلو
- من مدينة اسوان حتي الحدود السودانية 269
التكلفة والتنفيذ :-
تمويل الدراسة من احد مؤسسات التمويل العربية .
اتفقت الدولتان على أن تقوم مصر بإعداد دراسة الجدوى الخاصة وحجم الطلب على النقل والدراسة البيئية والاجتماعية حسب المستجدات.
توصية اللجنة :-
١-أوصت اللجنة بترقية خط السكة الحديد السودانى من السعه الضيقة «١٠٠ سنتيمتر» إلى السعة القياسية المصرية وهو «١٤٣» سنتيمترا، لتعظيم الاستفادة من المشروع داخل جمهورية السودان.
٢-اوصت بإلغاء المسار الأول «وادى حلفا- أسوان»، واستقر الأمر على المسار الثانى الواصل من «أبوحمد» إلى الحدود السودانية- المصرية بطول ٣٤٠ كيلو مترا ومن الحدود المصرية السودانية إلى أسوان ٢٦٩ كيلو مترا ليصبح إجمالى المسار ٦٠٩ كيلو مترات
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