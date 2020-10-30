شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تواصل إجراءاتها الاحترازية ضد «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصلت وزارة النقل إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في قطاعات السكة الحديد والموانئ، تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء، حيث قامت هيئة السكك الحديدية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث تواصل أعمال تطهير وتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر. كما واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عملية تطهير وتعقيم قطارات ومحطات مترو الأنفاق خاصة في فترات الذروة الصباحية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,209

تعافي 99,273

وفيات 6,247

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