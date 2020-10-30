شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 571 حالة من «كورونا» بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مديرية الصحة بشمال سيناء على زيادة حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 571 حالة منذ بداية الجائحة. وقال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزاة الصحة بشمال سيناء، إنه تم تسجيل عدد 3 حالات شفاء جديدة ليصل إجمالى عدد حالات الشفاء إلى 571 حالة، مشيرا إلى عدم ظهور أية حالات إصابة أو وفاة ليستمر إجمالى عدد المصابين 143 حالة إيجابية على مستوى المحافظة، واستقرار حالات الوفاة على 35 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وأكد على وجود 7 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات، إلى جانب وجود 29 حالة أخرى تحت العزل المنزلى. ومن جانبه، شدد الدكتور حاسم حمدى، مدير إدارة التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة، على الاستمرار في اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية تجنبا للإصابة، والتحذير من انتقال العدوى.