شكرا لقرائتكم خبر عن أبوالعينين: «أزميرالد سيدي حنيش» سيصبح أحد أهم مناطق الجذب السياحي بالعالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفي لتوقيع شراكة استراتيجية مصرية أمريكية، تجمع مجموعة كليوباترا للتنمية السياحية والعقارية، والمملوكة للنائب محمد أبوالعينين، وشركة«JZMK» العالمية للتخطيط العمراني والعقاري.

وكشف النائب، محمد أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد، اليوم، بالقاهرة، عن استكمال تطوير وتصميم منتجع أزميرالد سيدي حنيش، أكبر مقصد سكني وفندقي على ساحل البحر المتوسط، والذي تعتزم كليوباترا افتتاح أولى فنادقه إبريل المقبل، على أن يشمل 350 غرفة فندقية.

وقال «أبوالعينين»، إن مجموعة كليوباترا حرصت على تدشين أول منتجع سياحي بمنطقة أبوحنيش، المصنفة بأنها أجمل عشر شواطيء بالعالم، مضيفا أن إجمالي استثمارات المشروع تبلغ نحو ستة مليارات جنيه، وأن المنتجع يتكون من ثلاث فنادق سياحية متطورة، بالإضافة إلى شاليهات وفيلات ووحدات سكنية بمساحات وأسعار مختلفة.

وأشار إلى أن المشروع يشكل قيمة مضافة لمستقبل الاستثمار العقاري والسياحي في مصر، بالتماشي مع استراتيجية مصر 2030 للتوسع العمراني، والبعد عن الكثافة السكانية بالقاهرة، لافتا إلى أن المشروع سيؤتي بثماره في قطاع السياحة، ويفتح فرص عمل لأهالي العلمين ومرسى مطروح، مؤكدا أن منتجع ازميرالدا سيدي حنيش سيشكل أحد أهم مناطق الجذب السياحي في مصر خلال العشر أعوام المقبلة، مؤكدا أن المشروع يشكل نقلة مستحدثة في البناء والتشييد نظرا لتصميماته المتفردة الذي تمزج الطبيعة والتكنولوجيا، وأنه يراعي فيه متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحول آلية الشراكة، قال إن التصميم أمريكي، لكن التنفيذ مصري، والمشروع مقام على أرض مملوكة لمجموعة كليوباترا، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 250 فدانا.

مؤتمر تدشين شراكة استراتيجية دولية

مؤتمر تدشين شراكة استراتيجية دولية

مؤتمر تدشين شراكة استراتيجية دولية

وعن مستقبل السوق العقاري في مصر، قال «أبوالعينين»، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إن السوق العقاري المصري نشط جدا وينتظره مزيد من الازدهار نظرا للتنمية العقارية التي تشهدها محافظات مصر والمدن الجديدة.

وأشار إلى أن لديه مشروع لطرحه في البرلمان يهدف لتعديل قانون المحليات، للقضاء على المركزية فضلا عن سعيه للاهتمام بقضايا الاستثمار وكل ما يتعلق بمنظومة الإنتاج، ودراسة تكاليف الإنتاج والاستثمار وأين مصر من التنافسية العالمية، والتواجد في السوق العالمية.

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من جهته، أعرب كاتشي ماتينيز، المدير التنفيذي لشركة JZMK العالمية، عن سعادته بتدشين شراكة أمريكية مصرية، لا سيما في منطقة الساحل الشمالي، لافتا إلى أن لدى شركته خططا طموحة من حيث الاستثمار العقاري في مصر، أحد أهم دول منطقة الشرق الأوسط، وأن الشركة ستسعى للتوسع العقاري بها.

وقالت هبة شبانة، رئيس قطاع التسويق العقاري بمجموعة كليوبترا، إن JZMK هي شركة غنية بالخبرات العالمية في مجال التخطيط العقاري، إذ دشنت مشاريع عديدة في عشرات البلدان في كل من آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية، مؤكدة أن منتجع أزميرالدا العلمين سيصبح أحد مناطق الجذب السياحي في العالم خلال عشرة أعوام، وأنه سيصبح أحد أهم المنتجعات السياحية في مصر والعالم. وأضافت «شبانة» أن المنتجع يعكس رؤية بانورامية لأجمل عشر شواطيء بالعالم، وأنه نتاج دراسة عميقة.