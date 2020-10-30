شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تصمم قطارًا يسير بسرعة 400 كم على جميع مقاييس سكك حديد العالم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت شركة CRRC الصينية التي تصنع عربات السكك الحديدية، عن قطار جديد يستطيع السير على مختلف مقاسات السكك الحديدية بسرعة 400 كيلومتر.
وكشف موقع ريـال جورنال أنه تم تصنيع بواجي العربات بمقاييس قابلة أن تتوسع أو تضيق وفقًا لعرض السكة الحديد، خاصة في مشروعات السكة الحديد التي تربط الدول فيما بينها، وقد تم تطويره لتسهيل خدمات أسرع على الطرق الدولية.
يقول وانج لي، مصمم لدى CRRC: «فيما يتعلق بالسفر بالقطار عبر الحدود، على سبيل المثال من بكين إلى موسكو، يتعين أن نستقل قطارين بسبب اختلاف المقاسات، وهذا من شأنه أن يستغرق وقتًا طويلاً نسبيًا، لذلك لقد طورنا عربات قياس متغيرة لحل المشكلة».
جدير بالذكر أن المقياس العالمي للسكك الحديدية في العالم هي 1435 ملم، في الوقت الذي يبلغ عرض مقياس السكة الحديد في روسيا 1520 ملم، وفي دول أفريقيا مثل السودان 1000 ملم، في الوقت الذي يبلغ متوسط القياس في مصر 1435 ملم.
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