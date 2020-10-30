شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنفي ظهور حالات كورونا وتؤكد استمرار الدراسة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت جامعة حلوان استمرار الدراسة بجميع كليات الجامعة وكلية الهندسة بالمطرية مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وعمليات التعقيم الشاملة والتطهير التي تتخذها الجامعة ضد فيروس كورونا المستجد.
ونفى الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، ما تم تداوله على المواقع الإلكترونية الإخبارية من وجود حالات كورونا، مؤكدًا أنه تم الاشتباه بوجود حالتين بكلية الهندسة بالمطرية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معهما، وتم تعقيم وتطهير مبانى الكلية وقاعات المحاضرات والسكاشن والتشديد على الطلاب باتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.
وأكد أن الجامعة تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة من حيث توفير الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة والقيام بنشر الثقافة الصحية بين طلاب الجامعة وتوعيتهم بطرق الوقاية من الإصابة بهذا الفيروس، والقيام بعمليات التطهير والتعقيم والنظافة اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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