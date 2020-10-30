شكرا لقرائتكم خبر عن «حواس»: السيسي سيحضر خروج موكب فرعوني من المتحف المصري في نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن الدكتور زاهي حواس عالم الاثار وعضو مجلس امناء الجامعة، عن تنظيم حدث كبير عالمي في شهر نوفمبر، حيث سيستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بنفسه عدد من ملوك مصر العظماء من الفراعنة، مشيرا ان الملوك سيخرجوا في موكب ملكي كبير في الساعة السادسة مساء، في يوم لم يتم تحديده خلال شهر نوفمبر وقال ان الموكب سيخرج من المتحف المصري ويسير في شوارع القاهرة وحتى يصل إلى متحف الحضارة.

واكد حواس ان تاريخ مصر عظيم وقدمت حضارة كبيرة وعظيمة وحقيقية لذلك سيكون خلال شهر نوفمبر متحفي مصر والحضارة شاهدان على الحضارة المصرية العريقة لكي نثبت للعالم اجمع ان مصر هي صاحبة الحضارة الفرعونية .

جاء ذلك خلال حفل التخرج الذي نظمته جامعة النيل صباح «الجمعة» لطلاب الدفعة الثامنة من البكالوريوس .