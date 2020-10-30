شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى: البيروقراطية عائقاً في طريق العلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو موسى، وزير خارجية مصر الاسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ورئيس مجلس امناء جامعة النيل، ان جامعة النيل لها انجازات علمية عديدة حيث لعبت دورا مهما منذ البداية في مواجهة التحديات العلمية ومن بينها «البيروقراطية» مشيرا إلى ان البيروقراطية كان لها في الماضي اثار سلبية على العلم في مصر، بسبب الخوف وعدم الرغبة في التحرك، في حين ان العالم متقدم بسبب التفتح ومصر الان تتحرك وتتقدم للامام وتتمتع بحكم نشيط في الحركة والرغبة في الانجاز، لافتا إلى ان الانجاز الاكبر في اعادة الانسان لنقطة الانطلاق نحو التنمية والتقدم هو التحدي الكبير الذي يواجهه.

وقال «موسى» عن مكتبته التي اهداها لجامعة النيل، انها تحتوي على ثراء معرفي وفكري لما تحتويه من مجموعة متميزة من الكتب والمراجع في قطاع العلوم السياسية بصفة خاصة والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والآداب بصفة عامة فتضم المكتبة حوالى 918 كتاب باللغة العربية ومن بينها المجموعة الكاملة بخطب أمناء جامعة الدول العربية في الفترة من 1945؛2018 وكذلك أعمال مؤتمرات القمة العربية بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الكتب السياسية والاجتماعية ومجموعة من المصاحف. كما تضم المكتبة ما يقرب من 636 كتاب باللغة الإنجليزية تغطى كناخي مختلفة في العلوم السياسية والاجتماعية

جاء ذلك خلال حفل التخرج الذي نظمته جامعة النيل صباح «الجمعة» لطلاب الدفعة الثامنة من البكالوريوس .