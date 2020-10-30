شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر الجديد في أوغندا يسلم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية الأوغندي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام السفير أشرف سويلم، اليوم، بتسليم وزير الخارجية الأوغندي سام كوتيسا صورة من أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى أوغندا، وحضر مراسم التسليم السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية، ومدير إدارة المراسم.

وقد أثنى وزير الخارجية الأوغندي على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين في الأُطر الثنائية، الإقليمية، القارية، والدولية، مشيراً بصفة خاصة إلى زيارة الرئيس موسيفيني لمصر في مايو 2018، وعقد اللجنة المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين خلالها، ومنتدى الأعمال الذي عقد على هامشها.

كما أشار الوزير كوتيسا إلى الأهمية التي توليها بلاده لزيادة الاستثمارات المصرية، وتعزيز الروابط التجارية بين البلدين، ومؤكداً كذلك على التعاون مع مصر في الملفات الإقليمية ذات الأولوية للبلدين، وكذلك في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، والعمل المشترك في الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لتنسيق الجهود الدولية ذات الصلة.

ومن جانبه، أكد السفير المصري لدى أوغندا على الروابط الاستراتيجية التي تجمع شعبي وقيادتي الدولتين، وما توليه مصر من اهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية على كل المستويات مع أشقائها في أوغندا لتحقيق المصالح المشتركة لشعبي نهر النيل.