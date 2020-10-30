شكرا لقرائتكم خبر عن الوادي الجديد تدرج قرية المكس القبلي ضمن مبادرة حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن إدراج قرية المكس القبلي جنوب المدينة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وقال كمال إبراهيم، رئيس مركز باريس إنه سيجري تنفيذ عدة مشروعات خدمية بالقرية خلال المبادرة، وهي مشروع صرف صحي ومد خطوط مياه شرب نقية لمنازل القرية.

وأضاف أنه سيجري خلال المبادرة إقامة وحدة بيطرية بقرية المكس القبلي، ووحدة صحية ومطحن غلال ورصف طريق بطول 5 كيلومترات، وجرى بالفعل الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لهذه المشروعات تمهيدا للبدء خلال الأيام القليلة المقبلة في تنفيذها على أرض الواقع.

وأشار إبراهيم إلى أن قرية المكس القبلي هي الوحدة المحلية الثانية التي جرى إدراجها بمبادرة «حياة كريمة» حيث جرى تنفيذ المبادرة في قرى المرحلتين الأولى والثانية بالوحدة المحلية لقرى درب الأربعين.