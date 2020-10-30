شكرا لقرائتكم خبر عن صحة شمال سيناء تطهر خزانات وحدات الكلى الصناعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء عن تطهير خزانات وحدات الكلي الصناعية في مستشفي العريش العام . وأكد محمد جمال عبدالشكور مراقب عام صحة البيئة بمديرية الصحة على تطهير خزانات الكلي الصناعي بمستشفى العريش العام، بإجمالى ٨ خزانات> وأشار جمال انه بجانب تطهير الخزانات تم تطهير سيارة نقل المياه الخاصة بوحدة الكلي، وذلك بناء على توجيهات الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة وتكليفات الدكتور رمضان توفيق إسحاق مدير عام الطب الوقائى. الوضع في مصر

اصابات 107,209

تعافي 99,273

وفيات 6,247

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