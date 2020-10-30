شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تنفي توقيع بروتوكول تعاون مع مرشح لتوظيف الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت مديرية القوى العاملة بشمال سيناء توقيع بروتوكول تعاون بين المديرية وأحد المرشحين، لتوظيف الشباب، حسبما أعلن المرشح عبر صفحته الشخصية.

وقال بيان صادر عن المديرية: «توضح مديرية القوى العاملة بشمال سيناء أنه بناء على ما قد تم نشره على بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن بروتوكول تعاون بين مديرية القوى العاملة بشمال سيناء وأحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب لتسلّم أوراق من المواطنين لتوظيفهم أو إلحاقهم بأي أعمال داخل المحافظة عن طريق مكاتب العمل، فإن المديرية تنفي ما جاء على صفحات التواصل الاجتماعي بهذا الشأن».

وأضاف البيان: «أبواب القوى العاملة ومكاتبها مفتوحة دائما لجميع المواطنين في جميع الأوقات للرد على أي استفسار أو طلب يخص المواطن السيناوي يتعلق بطبيعة عمل القوى العاملة».

وطالبت المديرية بعدم الزج باسم القوى العاملة في هذه الأوقات لإثارة الرأي العام، وترجو المديرية من المواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي من شأنها إثارة المجتمع.