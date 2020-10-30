شكرا لقرائتكم خبر عن طب فاقوس جامعة الزقازيق توجه قافلة بشرية في ١١ تخصصاً طبياً للصالحية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت كلية الطب البشري بفاقوس بعد ظهر اليوم الجمعة ٣٠ أكتوبر الجاري، قافلة طبية في ١١ تخصص، ضمن فعاليات مهرجان البيئة الثامن عشر لجامعة الزقازيق تحت شعار "صحة الإنسان " ، برعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة ، وبرئاسة الدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبإشراف الدكتور عبد المنعم أبو شرخ عميد الكلية، والدكتور وليد عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، وبمشاركة أساتذة وأعضاء هيئة التدريس وأطباء في جميع التخصصات وذلك بمركز شباب مدينة الصالحية الجديدة.



تابعت الدكتورة غادة شاكر أعمال القافلة معربة عن سعادتها بالإقبال الكبير من الأهالي من جميع الأعمار، مشيدة بالتنظيم والمشاركة المتميزة من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والاداريين المرافقين للقافلة، حيث تم توفير الرعاية الصحية بالكشف وإجراء الفحوصات اللازمة للمترددين على العيادات وصرف الأدوية للحالات بالمجان من الصيدلية المرافقة للقافلة، مضيفة ان فعاليات مهرجان البيئة الثامن عشر تتضمن تنظيم العديد من القوافل الطبية والتنموية الشاملة لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجاً.

ومن جانبه اضاف الدكتور عبد المنعم أبو شرخ أن القافلة هي أولى أنشطة كلية الطب البشري بفاقوس، وبداية لخطة مجهزة للكلية خلال الفصل الدراسي الأول تحقيقاً لرسالة الكلية للنهوض بالمستوى الصحي لمواطني شمال الشرقية، معلناً أنه استكمالاً لهذه الفعاليات تنظم الكلية مؤتمر احتفالا بفعاليات اليوم العالمي للسكر ١٢ نوفمبر القادم.