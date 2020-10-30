شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص قطعة أرض بمنطقة الصداقة الجديدة بأسوان لبناء مدرسة لغات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على تخصيص قطعة أرض بمنطقة الصداقة الجديدة بأسوان لبناء مدرسة لغات.

وقام أحد رجال الأعمال بالتبرع ببناء المدرسة التي يبلغ إجمالي تكلفتها تقريبًا 6 ملايين ونصف المليون جنيه، على أن يكون الإشراف الفنى الكامل لهيئة الأبنية التعليمية.

وقام الدكتورالسيد الفيومى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بتفقد موقع المدرسة، حيث تقام على مساحة 8 آلاف متر مربع وتضم 14 فصلا.

وخلال الزيارة، أشاد وكيل الوزارة بجدية العمل داخل الموقع، موصيًا شركة المقاولات المنفذة بالعمل على قدم وساق لتسلم المرحلة الأولى من المدرسة استعدادًا لتشغيلها العام الدراسى المقبل.