شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة النيل: نقدم تعليمًا يساهم في إيجاد حلول لمشكلات المجتمع وتنمية الاقتصاد القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل، إن الجامعة تحتفل هذا العام بالذكرى الثالثة عشرة لإنشاء جامعة النيل، مؤكدا أن الجامعة نجحت للمرة الأولى بأن تضع كل الأسس التي سعت من أجل تنفيذها بتقديم تعليم ينافس الجامعات العالمية وكذلك تقديم بحث علمي ساهم في إيجاد حلول لمشكلات المجتمع والمساهمة في تنمية الاقتصاد القومي وتوطيد ثقافة ريادة الأعمال والتنمية، وكذلك خلق فرص عمل حقيقية ومنتجة للمجتمع والتعامل مع كل مؤسسات الدولة.

وأضاف «خليل»، خلال حفل التخرج الذي نظمته جامعة النيل، صباح الجمعة، لطلاب الدفعة الثامنة من البكالوريوس، أن هذا النوع من الجامعات ينتمي لأربع مكونات أساسية هي «التعليم المستمر» و«البحث العلمي» و«ريادة الأعمال» و«خدمة المجتمع والحفاظ على البيئة المستدامة»، مشيرا إلى أن من بعض إنجازات الجامعة هذا العام هو حصولها على المرتبة الأولى من مؤشرات البحث العلمي حسب قاعدة بيانات «آي بال» العالمية، وكذلك نجحت في الحصول على موقع الصدارة من حيث الجامعات العلمية من خلال عام 2020.

وقفزت أيضا للمركز 59 عالميا للأمام خلال عام 2020 مقارنة بمركزها 2019 في تصنيف «ساي ماكو العالمي» واحتلت المركز العاشر على مستوى مصر البحثي حسب تصنيف «ساي باكو» والمجموعة 408 عالمياً.

حضر حفل التخرج، الدكتور عمرو موسى، رئيس مجلس أمناء جامعة النيل، وزير خارجية مصر الأسبق، والدكتورة ماريان عازر، عضو مجلس النواب، عضو هيئة التدريس بجامعة النيل، والدكتور خالد السعيد، وزير النقل الأسبق ومحافظ القاهرة الأسبق، والدكتور خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة السابق، والدكتور عمرو الدماطي، رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الغذائية «دومتي»، والدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل.