شكرا لقرائتكم خبر عن وقف حالة بناء مخالف بشبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية بالأحراز، مركز شبين القناطر، بوقف حالة بناء مخالف، بناءا على توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتعليمات اللواء خالد المحمدى رئيس المركز والمدينة.

كما قامت أجهزة الوحدة بالتحفظ على المعدات لوقف استمرار الأعمال المخالفة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية. تمت جميع الإجراءات بحضور المهندس علاء حسنى نائب رئيس المركز والمدينة، ونهى الجمل رئيس الوحدة المحلية بالاحراز.