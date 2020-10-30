شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يحذر من صفحة مزيفة تنتحل اسمه وتنشر خبرا مفبركا عن إلغاء الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغلت إحدى الصفحات المجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لوجو ”الخليج 365”، لنشر أخبار مزيفة ومفبركة ليس لها أى أساس من الصحة، حيث قامت بنشر صورة للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عليها لوجو الخليج 365 مرفق بها تصريح مزعوم على لسان الوزير حول إلغاء امتحانات صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائى حتى الثانى الإعدادى.

وتحذر مؤسسة ”الخليج 365” قرائها الأعزاء من هذه الصفحات المجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى تنتحل اسم ”الخليج 365” وتستغله فى النصب وخداع المواطنين، فضلاً عن نشر أخبار كاذبة وشائعات، وذلك بهدف استهداف مصداقية ”الخليج 365”.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا أساس من الصحة للأنباء المتداولة عن إلغاء امتحان صفوف النقل، موضحة أن تقييم الطلاب فى الصفوف الأولى حتى الثالث الابتدائى دون امتحانات، أما تقييم الصفوف من 4 ابتدائى حتى 3 ثانوى يتم من خلال مجموعة من وسائل التقييم أولها عقد امتحان للطلاب إضافة إلى وسائل أخرى مثل الأبحاث.