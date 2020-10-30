شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يلتقى بشباب مديرى الإدارات بديوان عام المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، عددًا من مديري الإدارات من القيادات الشبابية بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار متابعة سير العمل داخل الديوان العام. وذلك بحضور اللواء محمد تايب، مستشار المحافظة للعلاقات العامة والإعلام، والمهندس سيد خلف، مستشار المحافظة للمساحة.

وأكد محافظ بورسعيد، خلال اللقاء، أن بورسعيد تعد المحافظة الأولى بين محافظات الجمهورية في تمكين الشباب بالمناصب القيادية والإدارية في ظل توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، موجهًا بأهمية التواصل الفعال بين المديرين والمرؤوسين لتحقيق أفضل مستوى إدارى، وأهمية التوعية بجهود الدولة والمشروعات القائمة لخدمة المواطنين، لافتا إلى أن بورسعيد كانت المحافظة الأولى التي نجحت في تطبيق منظومة التحول الرقمى والتى تهدف للارتقاء بالجهاز الإدارى وسرعة إنجاز العمل والتيسير على المواطنين.

واستعرض المحافظ مع شباب المديرين تطورات سير العمل داخل إدارات الديوان، مؤكدا على تقديم كل الدعم لتحقيق خدمات على أعلى مستوى.

كما أشاد بجهود شباب المديرين في تنفيذ العديد من المشروعات التي قامت بها المحافظة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودورهم في التوعية ومواجهة الشائعات التي تعد من أهم حروب الجيل الرابع، متمنيا لهم تحقيق أفضل مستوى إدارى والتفوق في العمل.