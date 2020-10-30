شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تعلن فتح باب الحجز لـ 125 ألف وحدة سكنية لذوي الاحتياجات الخاصة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيبدأ بعد غد الأحد الموافق 1/11/2020، وحتى يوم الأحد 8/11/2020، ولذوى الاحتياجات الخاصة فقط، فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، لـ125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمحدودي ومتوسطي الدخل، يتم تسليمها خلال 36 شهراً، في عدد من المدن الجديدة، بينما يتم فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة، من يوم الإثنين 9/11/2020: يوم الإثنين 7/12/2020.

وأكد وزير الإسكان، أنه بالنسبة لوحدات محدودي الدخل، فإن الدولة تتحمل دعماً غير مباشر يُقدر بـ(210: 280 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (تكلفة تنفيذ المرافق العامة + قيمة الانتفاع بالأرض + الأعباء التمويلية + دعم عائد التمويل العقارى)، بخلاف أي فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ، وذلك بجانب تقديم الصندوق دعماً نقدياً مباشراً للمواطن يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، ويُخصم من سعر بيع الوحدة، وبالنسبة لوحدات متوسطي الدخل، تتحمل الدولة دعماً غير مباشر يُقدر بـ(190: 250 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (الانتفاع بالأرض + دعم عائد التمويل العقارى)، بخلاف أي فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ.