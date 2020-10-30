شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى مؤتمر الحسنة غداً.. عندما قالت قبائل سيناء في حضور قادة إسرائيل «ما أنتم إلا احتلال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحل غدا ذكري مؤتمر الحسنة الشهير، ففى يوم 31 أكتوبر عام 1968 وبعد الاحتلال الاسرائيلى لسيناء.. أعدت اسرائيل لمؤتمر عام يقام في منطقة الحسنة بوسط سيناء يحضره مشايخ وعواقل سيناء تحت رعاية قادة اسرائيل للتأكيد على عزل سيناء واعلان ذلك على لسان مشايخ وعواقل سيناء .

وفي ذلك المؤتمر قال الشيخ سالم الهرش، المتحدث نيابة عن القبائل قولته المشهورة: «سيناء أرض مصرية وستبقي مصرية ولا نرضى بديلا عن مصر، وما أنتم إلا احتلال.. ونرفض التدويل، وأن أمر سيناء في يد مصر.. سيناء مصرية مائة في المائة ولا نملك فيها شبرا واحداً يمكننا التفريط فيه.. ومن يريد الحديث عن سيناء يتكلم مع زعيم مصر جمال عبدالناصر»

وبرغم مرور عشرات السنوات إلا أن ذكرى هذا المؤتمر تظل حاضرة كدليل على اخلاص أبناء سيناء وحبهم لمصر ولكل ذرة من رمال أرضها.. كما تظل ذكرى مشايخ وعواقل سيناء نبراسا أمام الأجيال القادمة .

عقب المؤتمر قامت السلطات الإسرائيلية اتخاذ إجراءات قمعية عنيفة ضد اهل سيناء واعتقل 120 من المشايخ والمواطنين، أما الشيخ سالم الهرش استطاع الهروب من سيناء عبر الأردن، ومنها إلى مصر وقام الرئيس جمال عبدالناصر بتكريمه وأهداه نوط الامتياز من الطبقة الأولى.