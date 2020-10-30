شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعقد مع نظيره العراقي إجتماع للجنة العليا المشتركة بين البلدين غدا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى العراق غداً السبت في أول زيارة رسمية لمسؤول مصري رفيع ، حيث سيعقد مع نظيره العراقي مصطفى الكاظمي، اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين .
وتنطلق أعمال الجلسة التحضيرية الوزارية برئاسة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير التجارة العراقي علاء الجبوري في بغداد اليوم الجمعة، تمهيداً للأعمال الختامية للجنة العليا برئاسة رئيسَي الوزراء في البلدين غدا السبت.
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