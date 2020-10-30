شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترسل مساعدات عاجلة للعراق تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وتضامناً مع شعب العراق الشقيق فى أوقات المحن والأزمات.

تم إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المساعدات الطبية مقدمة من وزارة الصحة المصرية إلى جمهورية العراق، حيث أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة العراق محملة بأطنان من الألبان والأدوية حيث كان فى إستقبالها عدد من المسئولين بجمهورية العراق .

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مساعدات

ومن جانبهم، وجه الجانب العراقى الشكر والتقدير لمصر قيادة وحكومة وشعباً، معربين عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها فى أوقات المحن والأزمات ، كما أكدوا أن تلك المساعدات تعكس روح المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين .

وتأتى تلك المساعدات فى إطار الجهود والمساعى المصرية فى مساندة دول المنطقة وتخفيف العبئ عن شعب العراق الشقيق .