الارشيف / أخبار مصر

مصر ترسل مساعدات عاجلة للعراق تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترسل مساعدات عاجلة للعراق تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وتضامناً مع شعب العراق الشقيق فى أوقات المحن والأزمات.

تم إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المساعدات الطبية مقدمة من وزارة الصحة المصرية إلى جمهورية العراق، حيث أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة العراق محملة بأطنان من الألبان والأدوية حيث كان فى إستقبالها عدد من المسئولين بجمهورية العراق .

Advertisements
مساعدات
مساعدات

 

ومن جانبهم، وجه الجانب العراقى الشكر والتقدير لمصر قيادة وحكومة وشعباً، معربين عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها فى أوقات المحن والأزمات ، كما أكدوا أن تلك المساعدات تعكس روح المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين .

وتأتى تلك المساعدات فى إطار الجهود والمساعى المصرية فى مساندة دول المنطقة وتخفيف العبئ عن شعب العراق الشقيق .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر ترسل مساعدات عاجلة للعراق تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا