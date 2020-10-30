شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: افتتاح 427 مسجدا خلال شهرين خير رد على جماعات الفتنة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن افتتاح الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الأوقاف 427 مسجدًا، ما بين بناء جديد وإحلال وتجديد، على مستوى عال من العمارة والفن الإسلامى، سواء ما تم تشييده على نفقة الوزارة أم ما تم بالجهود الذاتية تحت إشرافها أو بدعم منها، كل ذلك يعد نقلة غير مسبوقة فى تاريخ عمارة المساجد.

وأضاف جمعة فى تصريحات له اليوم، إن ذلك ليس فى مصر وحدها، بل ربما كان رقمًا قياسيًّا عالميًّا أن تفتتح دولة واحدة 427 مسجدًا فى شهرين اثنين، مما يؤكد عنايتنا بخدمة بيوت الله عز وجل، ويشكل ردًا عمليًّا واضحًا على كل جماعات وأبواق الفتنة وتزييف الحقائق.

وافتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 18 مسجدا، فى 7 محافظات، ففي محافظة الفيوم تفتتح مديرية أوقاف الفيوم، مساجد:" أبو بكر الصديق – النزلة يوسف الصديق، شلبي القديم – جردو – أطسا، المحارقة الوسطاني- النصارية ابشواي، الجديد المقراني الصديق – المقراني يوسف، عباد الرحمن – قصر الباسل أطسا، الغفار – السنباط، عبد الله وهبي – شارع الحرية بندر ثان، العزيز – سنهور القبلية سنورس ثالث، التقوى – شارع السوق العدوة، السريرة – السريرة قصر الباسل، عبد الهادي زيدان – عزبة عبد الهادي زيدان".، وفى الدقهلية تفتتح مديرية أوقاف الدقهلية مسجد جامعة الدلتا - طريق جمصه الساحلى، فيما تفتتح مديرية أوقاف الشرقية، مسجد الكشايكة بندر أبو كبير – شرقية، وفى الجيزة سيتم افتتاح مسجد العمدة – باجة الشيح الرقة الغربية – العياط، وفى البحيرة تفتتح مديرية أوقاف البحيرة، مسجد محروس حبيب – زاوية حمور – الدلنجات، وفى القليوبية يتم افتتاح مسجدى "حسن الخزرجى – الرملة – بنها، الشهيد خلوص – كفر الرجالات – طوخ"، وفى الأقصر تفتتح الوزارة مسجد الرحمن بقرية زرنيخ - اسنا.