شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يجرى لقاء تلفزيونيا مع قناة "روسيا 24" خلال زيارته لموسكو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، لقاءً تلفزيونياً مع قناة "روسيا - 24"، أثناء زيارته إلى موسكو، حيث نشر السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه على تويتر، صورتين من اللقاء التلفزيونى، تبعها بتعليق: "وزير الخارجية سامح شكرى يجرى لقاء تلفزيونى مع قناة روسيا_24 خلال زيارته لموسكو".





وكان قد استقبل سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، اليوم الجمعة، السفير ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسى لمنطقة الشرق الأوسط، لبحث سُبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية التى تحظى باهتمام مصر وروسيا، استمراراً للقاءاته فى موسكو، وفق ما صرح به السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه على تويتر.



Advertisements كما سبق واستقبل وزير الخارجية سامح شكرى، مساء الخميس، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الروسى الدوما "ليونيد سلوتسكى"، وذلك للتشاور حول سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلديّن وكذا تناول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُتبادل، استمراراً لمحطات زيارته الحالية إلى موسكو.





وأشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إلى أن الجانبين أكدا خلال المقابلة على العلاقات الخاصة التى تربط مصر بروسيا، والحرص المُتبادل على تطويرها فى شتى المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والاستراتيجية، وبما يحقق المصلحة المُشتركة لكلتا الدولتيّن.