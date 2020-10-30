شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تعلن تشكيل غرفة عمليات استعدادا للمرحلة الثانية من انتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، على إجراء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، مشيرة إلى أن الوزارة شكلت غرفة عمليات داخل مقرها لتلقي كل الاستفسارات والرد عليها، ويأتي ذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات تيسيرًا على المواطنين.

وأضافت مكرم، خلال مداخلة هاتفية لقناة دي إم سي، أن الوزارة تستعد للمرحلة الثانية، والتي من المقرر أن يكون يومي 2 و3 نوفمبر، وأعلنت الوزارة بالبدء في الاستعداد للتصويت لـ13 محافظة على أن تتولي السفارات والبعثات الدبلوماسية تلقي المظاريف من المواطنين، قائلة: "حق دستوري مهم وإعلام المواطنين وتذكيرهم".

وأكملت وزيرة الهجرة، أن التصويت في انتخابات مجلس النواب للمصريين في الخارج لمحافظات المرحلة الثانية يبدأ أيام 2 و3 نوفمبر المقبل بطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع، مشيرة إلى أن مجلس النواب يبني الحياة النيابية ويقر لسياسات ويقر موازنة الدولة، ويناقش مشاكل المصريين، قائلة:" لدينا 8 نواب ممثلين عن المصريين في الخارج".