محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:
أعلنت القوات المسلحة، إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المساعدات الطبية مقدمة من وزارة الصحة المصرية إلى جمهورية العراق، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتضامناً مع شعب العراق الشقيق فى أوقات المحن والأزمات.
وأقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة العراق محملة بأطنان من الألبان والأدوية حيث كان فى إستقبالها عدد من المسئولين بجمهورية العراق.
ومن جانبهم وجه الجانب العراقى الشكر والتقدير لمصر قيادة وحكومة وشعباً، معربين عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها فى أوقات المحن والأزمات، كما أكدوا أن تلك المساعدات تعكس روح المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين .
وتأتى تلك المساعدات فى إطار الجهود والمساعى المصرية فى مساندة دول المنطقة وتخفيف العبئ عن شعب العراق الشقيق .
كانت هذه تفاصيل خبر بتوجيهات الرئيس.. مصر ترسل مساعدات عاجلة لجمهورية العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.