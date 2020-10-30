الأزهر: نتيجة تحليل فيروس كورونا لرئيس الجامعة سلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أعرب الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، عن بالغ شكره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ولعمداء وأساتذة الجامعة وللموظفين والطلاب ممن واصلوا له الدعاء بالتماثل للشفاء، مؤكدا أنه بفضل الدعوات المخلصة ظهرت نتيجة التحاليل سلبية بعد الإقامة في المستشفى بعض الأيام.
وأوضحت جامعة الأزهر، أن المحرصاوي كان حريصاً على الاطمئنان والتأكد من التحاليل بمجرد الشك في حدوث أعراض طفيفة من باب التأكد وحفاظاً على القريبين منه، إضافة لإعطاء رسالة لغيره من المسئولين، وكذا البسطاء باللجوء للمختصين حال ظهور أي عرض، أو اشتباه في ظهور فيروس كورونا.
وأوضح المحرصاوي أنه سيمارس مهام عمله الأسبوع المقبل.
كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، كلف الدكتور محمد ابو زيد الأمير نائب الوجه البحري، للقيام بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر، لحين عودة الدكتور محمد المحرصاوي من إجازته.
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