لوجود تغير في خواصها.. ضبط 3 أطنان دواجن فاسدة داخل مجزر في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكن رجال مباحث التموين من ضبط 3 أطنان دواجن فاسدة داخل مجزر بالقاهرة. تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أخطارا مفاده ضبط 3 أطنان "مقطعات دواجن" بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن. تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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