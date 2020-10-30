ندوة دينية تثقيفية بأكاديمية الشرطة احتفالا بالمولد النبوي الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نظمت أكاديمية الشرطة ندوة دينية للمجندين بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حاضر فيها فضيلة الدكتور أسامة الأزهري – مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على نشر الوعي السليم بالمفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي الحنيف بين كافة فئات الوزارة .

ودارت فعاليات الندوة حول "مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم" مع توضيح جانباً من القيم الإسلامية السمحة.

وفى ختام الندوة استمع السيد المحاضر إلى عدد من أسئلة بعض المجندين وأجاب عليها مشيراً إلى أن هذه الأسئلة تدل على تمتع المجندين بقدر ملموس من الفهم والثقافة والمعرفة والوعي الديني .