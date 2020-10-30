محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
نظمت أكاديمية الشرطة ندوة دينية للمجندين بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حاضر فيها فضيلة الدكتور أسامة الأزهري – مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على نشر الوعي السليم بالمفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي الحنيف بين كافة فئات الوزارة .
ودارت فعاليات الندوة حول "مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم" مع توضيح جانباً من القيم الإسلامية السمحة.
وفى ختام الندوة استمع السيد المحاضر إلى عدد من أسئلة بعض المجندين وأجاب عليها مشيراً إلى أن هذه الأسئلة تدل على تمتع المجندين بقدر ملموس من الفهم والثقافة والمعرفة والوعي الديني .
كانت هذه تفاصيل خبر ندوة دينية تثقيفية بأكاديمية الشرطة احتفالا بالمولد النبوي الشريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.