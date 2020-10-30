القبض على عامل بحوزته 42 قطعة حشيش قبل ترويجها في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجح رجال قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن في سوهاج في ضبط عامل عامل بحوزته 6 كيلو حشيش قبل ترويجها بدائرة قسم شرطة الكوثر. كان رجال قسم مكافحة جرائم المخدرات، بمديرية أمن سوهاج عقب تقنين الإجراءات القانونية تمكنت من ضبط (42 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 6,300 كيلو جرام - مبلغ مالي- هاتف محمول) بحوزة (عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة الكوثر "له معلومات جنائية"). بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه. جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

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