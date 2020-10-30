شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى يهدي مكتبته لجامعة النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، قيامه باهداء جامعة النيل المكتبة الخاصة به، جاء ذلك خلال حفل التخرج الذي تم تنظيمه منذ قليل لطلاب الجامعة . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,209

تعافي 99,273

وفيات 6,247

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