شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم أسوان» تبحث تقييم أداء الإجراءات الاحترازية والوقائية بعد بدء العام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية التعليم بأسوان، اجتماعا اليوم بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية، مع مديرى العموم ومديرى الإدارات التعليمية ومديري الإدارات النوعية وعدد من مديري المدارس الفنية الصناعية، بحضور عبدالكريم لطفى وكيل المديرية، والمهندس ممدوح الشيخ مدير عام هيئة الأبنية التعليمية فرع أسوان.

ناقش الاجتماع الإيجابيات والسلبيات التي تم رصدها بالمدارس خلال اسبوعى الدراسة، ومدى تطبيق المدارس للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة أية تداعيات لفيروس كورونا المستجد، مع التأكيد على أهمية ارتداء جميع العاملين والزائرين للمدرسة الكمامات.

و تم خلال الاجتماع مناقشة أهمية تحقيق الإنضباط الفني والإداري بالمدارس، وكذلك التوسع في تشكيل لجان تأمين الطلاب المعنية بالحفاظ على أبنائنا الطلاب أثناء دخول المدارس.

و تطرق وكيل الوزارة إلى أهمية متابعة المدارس لإجراءات جمع المصروفات المدرسية من الطلاب ولكن دون ربطها باستلام الكتب أو الأنشطة أو أي شىء آخر وأهمية المتابعة المستمرة لاستلام الطلاب لجميع الكتب التي وردت من مخازن الوزارة.

واختتم الاجتماع بمناقشة آليات وضع الخطة المستقبلية للأبنية بالنسبة للعام المالى 2021/2022، وذلك بالتنسيق بين هيئة الأبنية التعليمية والمديرية والإدارات التعليمية، لوضع المقايسات اللازمة ودراستها في الوقت المناسب.