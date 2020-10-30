شكرا لقرائتكم خبر عن فحص PCR لـ29115 مواطنا قبل السفر للخارج في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق قام بإجراء فحص الحمض النووي PCR لفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩» لعدد ٢٩١١٥ مواطن من المسافرين للخارج من أبناء محافظة الشرقية حتى الآن، وذلك منذ بدء العمل يوم ٢٩ يوليو الماضي، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إجراء الفحوصات المعملية للمسافرين.

يأتي ذلك بناء على تعليمات سلطات الطيران المدني والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الإختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها، وتعاونا من وزارة الصحة والسكان، فقد تقرر إجراء الاختبارات بالمعامل المركزية وفروعها، منها المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن مواعيد الحجز وسحب العينات تكون يومياً بدءاً من الساعة ٩ص، بما فيها العطلات الرسمية والراحات، ويقوم المواطن الراغب في الخدمة بالحجز من خلال الموقع الإلكتروني على الإنترنت، ويقوم باستيفاء الأوراق المطلوبة «صورة جواز السفر، صورة ضوئية من تذكرة السفر، صورة بطاقة الرقم القومي»، مع سداد الرسوم المالية، ويتم استلام النتيجة بعد ٢٤ ساعة من سحب العينة.