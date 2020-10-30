شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تحرر 222 محضراً بمخالفات متنوعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعدالله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، أن المديرية بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية المختصة، شنت حملات مفاجئة على المخابز البلدية ومستودعات بيع اسطوانات البوتاجاز والبدالين التموينيين والمحال التجارية، بهدف ضبط المنظومة التموينية والتأكد من الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام بـ6 إدارات فرعية أسفرت عن تحرير 222 محضراً بمخالفات متنوعة.

أسفرت حملة إدارة تموين وسط، عن تحرير 35 محضر تنوعت بين، 15 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و11 محضر عدم حمل شهادات صحية، و6 محاضر لعدم الاعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و3 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، فضلا عن سحب عينات من المطاحن للتحليل 8 عينات دقيق و2 عينة ردة ناعمة.

وفي إدارة تموين شرق، أسفرت الحملة عن تحرير 36 محضر شملت 13 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 9 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و8 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و11 محضر عدم الاعلان عن الأسعار والسلع الغذائية والمنظفات بالأسواق، و3 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة، وفى ادارة تموين العامرية، أسفرت الحملة عن تحرير 54 محضر تنوعت بين 13 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وعدد 4 محاضر توقف بدون إذن مسبق من التموين، و15 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و15 محضر عدم اعلان الاسعار على السلع الغذائية بالأسواق، و9 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة، ومحضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة.

وحررت إدارة تموين العجمى، 53 محضرا تنوعت ما بين 13 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضرين توقف دون إذن مسبق من التموين، و15 محضر عدم حمل شهادات صحية، و13 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، و4 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد، و5 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وفى إدارة تموين برج العرب، أسفرت الحملة عن تحرير 28 محضرا شملت 3 محاضر لمخابز بلدية مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، و13 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و7 محاضر لعدم الاعلان عن أسعار المواد الغذائية بالأسواق، ومحضر لمخبز سياحى بدون ترخيص، ومحضر سجائر بسعر أزيد، ومحضر لمستودع بوتاجاز لعدم الاعلان عن الأسعار، ومحضرين أحوال تنفيذا لقرارات النيابة، وسحب عينات من المطاحن ومصانع المكرونه للتحليل.

أسفرت الحملة بإدارة غرب والجمرك عن تحرير 16 محضر شملت 4 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر عدم الاعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، و3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، و3 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص.

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جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات، وتولت النيابة التحقيقات.