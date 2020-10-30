محافظ مطروح يتابع أنشطة شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل القيادات الشابة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنشطة شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، تحت اشراف الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، خلال زيارتهم لمطروح، في إطار البرنامج التدريبى الذى بدأ فى 3 أكتوبر ولمدة شهر بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والاكاديمية الوطنية.
يأتى ذلك فى اطار توجه الدولة لبناء صف ثانى من القيادات وتدريبهم مع التعرف على منظومة العمل مع تقديم كافة الدعم وتيسير تنفيذ البرنامج العملى للمتدربين.
وتعرف المتدربون خلال الفترة الماضية على طبيعة العمل بجميع إدارات الديوان العام والمديريات الخدمية وكذلك زيارة عدد من المواقع والمشروعات القومية والتنموية بمدن المحافظة للتعرف على طبيعتها وكيفية إدارتها وتسيير الأعمال بها، وذلك من خلال الإستماع للمختصين وقيادات تلك المواقع و الاحتكاك المباشر مع منظومة العمل والتعرف على أدوات وأساليب أداء الأعمال لتحقيق أقصى إستفادة مرجوه من البرنامج، مع قبول اى مقترحات حول تطوير وسرعة إنجاز الاعمال المطلوبة فى كافة المجالات سواء فى تقديم خدمات للمواطنين أو منظومة العمل الإداري داخل تلك المواقع.
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