شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الوطنية في مؤتمر بالمنوفية: «جئنا للبلد اللى علمت مصر كلها السياسة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مرشحى القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب عن محافظة المنوفية مؤتمرا جماهيريا لحشد أصوات الناخبين في انتخابات مجلس النواب المقبلة بقرية كفر مناوهلة بمركز الباجور.

حضر المؤتمر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ النائب محمود منصور والنائب أسامة فهيم والنائب علاء طاحون وأعضاء القائمة الوطنية.

وقالت الدكتورة هناء سرور مرشحة القائمة الوطنية في كلمتها: «كان لابد للقائمة الوطنية من عمل مؤتمر حاشد في الباجور، خاصة وأنها هي البلد اللى علمت مصر كلها السياسة مش المنوفية بس».