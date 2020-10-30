شكرا لقرائتكم خبر عن التحول في المواقف السياسية للمرشحين يثير جدلاً في انتخابات الدائرة الأولى بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اشتعلت المعركة الانتخابية بالاسماعيلية على مقعدى البرلمان في الدائرة الاولى، والتى تضم أحياء أول وثانى وثالث الاسماعيلية بالإضافة إلى مركز الاسماعيلية ويتنافس على مقعديها 63 مرشحاً من الأحزاب والمستقلين.

وشهدت المنافسة بين المرشحين أشكالاً متنوعة اعتمدت على القدرة على الحشد من خلال المسيرات كما فعل المرشح المستقل خالد الجبلاوى لأو بمسيرات شعبية وتحية المواطنيين في المحلات والشوارع والميادين كما فعل المرشح عصام دياب رقم 1 عن مستقبل حزب مستقبل وطن والذى جاب شوارع المدينة الرئيسية للسلام على الآلاف من المواطنيين وتبعه في ذلك المرشح أحمد صبرى وأحمد نصر الله والنائب السابق أشرف عمارة والنائب الأسبق صلاح الصايغ.

وحذر اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية كل المرشحين وأنصارهم من تشويه المعالم السياحية بالاسماعيلية أو الاثار بانحاء المدينة، في إشارة إلى قيام عدد من أنصار المرشحين بوضع لافتات على تمثال الخديوى إسماعيل في مدخل مدينة الاسماعيلية، وكلف رئيس حى أول بإزالة اللافتات والملصقات.

وشهد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» سجال بين أنصار المرشحين، حيث تداول البعض صور وفيديوهات لبعض المرشحين خلال أحداث ثورة يناير تعكس مواقف سياسية تتعارض على مواقفهم السياسية الحالية.

وحذر الشيخ مجدى بدران مدير عام الاوقاف بالاسماعيلية من استخدام المساجد أو منابرها أو ساحاتها في الدعاية الانتخابية أو ممارسة أي نشاط سياسى أو خطب سياسية كما قرر فتح تحقيق في واقعة قيام احد مرشحى الدائرة الاولى بأستخدام مسجد في قرية الضبعية التابعة لمركز الاسماعيلية في الدعاية الانتخابية واحالة القائمين عليه للتحقيق.

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