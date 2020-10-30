شكرا لقرائتكم خبر عن فضل الصلاة على النبي في خطبة الجمعة بمساجد ٦ أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف الشيخ إبراهيم رجب، خطيب مسجد الأبرار في الحى السادس بمدينة 6 أكتوبر، مولد النبي صلى الله عليه وسلم بالشمس التى أشرقت على البشرية كلها وأضاءت العالم أجمعين فى اليوم الأنور.

وأشار «رجب» فى خطبة الجمعة التى ألقاها بمسجد الأبرار في الحى السادس ب ٦ أكتوبر إلى أن الصلاة على النبي صلة بينك وبينه، وهى عبادة وتقرب إلى الله عز وجل.

وتابع "رجب": "الصلاة على النبي فرض وسنة وأمر من الله عز وجل"، واستعرض قول الله عز وجل إن «إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما»، وقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليا صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، وقوله البخيل من إذا ذكرته عنده لم يصل علي .

ودعا الأمة الإسلامية إلى إحياء سنته والتأسى بأخلاقه والسير على نهجه فهو نور وبرهان وحجة وتقرب إلى الله وومفتاح لقضاء الحوائج ورفع الدرجات .