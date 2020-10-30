شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سلبية تحليل كورونا.. رئيس جامعة الأزهر للمواطنين: احرصوا على غيركم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور محمد المحرصاوي ،رئيس جامعة الأزهر، عن بالغ شكره للدكتور أحمد الطيب ،شيخ الأزهر، وللعمداء وأساتذة الجامعة وللموظفين والطلاب ممن واصلوا له الدعاء بالتماثل للشفاء، مؤكدا أنه بفضل الدعوات المخلصة ظهرت نتيجة التحاليل سلبية بعد الإقامة في المستشفى بعض الأيام .

وأوضحت جامعة الأزهر أن المحرصاوى كان حريصاً على الاطمئنان والتأكد من التحاليل بمجرد الشك في حدوث أعراض طفيفة من باب التأكد وحفاظاً على القريبين منه، إضافة لإعطاء رسالة لغيره من المسئولين، وكذا البسطاء باللجوء للمختصين حال ظهور أي عرض، أو اشتباه في ظهور فيروس كورونا .

وأشارت جامعة الأزهر إلى أن رئيس الجامعة سيمارس مهام عمله خلال الأسبوع القادم .