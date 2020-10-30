شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة علي الأنشطة التجارية لضبط المخالفين بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين، من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز، ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة، وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.
وفي هذا الإطار شنت إدارة تموين العاشر من رمضان، حملة تموينية للتفتيش على المحال التجارية بنطاق المدينة، أسفرت جهودها عن تحرير محضر جنح، ضد أحد أصحاب محلات بيع المنظفات بالمدينة، لقيامه ببيع معطر ملابس مجهول المصدر، وتم التحفظ على كمية مقدارها ١٢٠ كيلو معطر ملابس على ذمة المحضر، كما تم تحرير محضرين حنج ادط، ضد أحد أصحاب الأنشطة التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار طبقا للقرار ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧، بالإضافة إلى تحرير محضرين حنج ادط، ضد أحد أصحاب الأنشطة التجارية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية.
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